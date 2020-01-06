Сколько украинцев уже перенесли мобильные номера

Новости технологии:Почти 39 тысяч украинцев перенесли мобильные номера.

Почти 39 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

"По состоянию на 6 января 2019 года - 38 897 мобильных номеров перенесенных между операторами связи", - сообщили в УГЦР.

Условия для переноса номера: номер должен быть оформлен лично Вас или Вы имеете доверенность от абонента, на которого оформлен номер; паспортные данные абонента соответствующие данным номера в базе оператора, обслуживающего номер; номер не блокируется; номер раньше не переносился или от последнего переноса прошло более 30 дней.

Перенос номера происходит за 4 шага:

Регистрация номера.

Оформление заявки.

Получение SIM-карты.

Пользование новым номером.

Перенесения абонентского номера происходит в течение 3 рабочих дней в сетях подвижной (мобильной) связи, за исключением случая, когда абонент в заявлении указывает поздний срок переноса номера (номеров), который не может превышать 30 дней!