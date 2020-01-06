Agility Robotics начала производство человекоподобных роботов Digit (Фото, Видео)

Новости технологии:Первые два серийных изделия получила компания Ford Motor Company.

Ford Motor Company стала первым клиентом Agility Robotics, получившим роботов Digit. Это сотрудничество продолжило партнерство между Agility и Ford, направленное на выработку новых методов автоматизации. Стоимость роботов источник не озвучил, однако, согласно имеющимся данным, речь идет о весьма крупной сумме.

"Поскольку розничная торговля в интернете продолжает расти, мы считаем, что роботы помогут нашим коммерческим клиентам укрепить бизнес, сделав поставки более эффективными и доступными для всех, — заявил Кен Вашингтон (Ken Washington), вице-президент и технический директор Ford Research and Advanced Engineering. — Мы многому научились в этом году, работая с Agility, теперь мы можем ускорить нашу исследовательскую работу с коммерческими роботами Digit".

Не скрывают своей радости и в компании Agility Robotics. "Впервые полноценный человекоподобный робот — мобильный и способный перемещать грузы — будет доступен клиентам в самых разных отраслях промышленности, для работы как внутри, так и вне помещений. Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать нашу работу в сфере логистики и не только уже в ближайшие месяцы", — заявил генеральный директор Agility Дамион Шелтон (Damion Shelton).

Digit / ©Agility Robotics

Напомним, робот Digit может ходить в вертикальном положении и при этом расходует относительно небольшое количество энергии. Он без проблем пересекает препятствия, с которыми сталкиваются большинство людей каждый день.

Роботы Digit научились работать в команде / ©Популярная Наука

Уникальные возможности Digit позволяют компактно хранить робота: его можно без каких-либо затруднений разместить в задней части авто. Как только транспортное средство прибудет к пункту назначения, Digit можно развернуть и использовать. Известно, что робот умеет переносить грузы массой до 18 килограммов. При этом Digit может действовать как один, так и в компании с другими такими же устройствами.