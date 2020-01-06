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В 2020 году Apple представит две версии iPhone SE 2: детали

В 2020 году Apple представит две версии iPhone SE 2: детали
22:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:О новом поколении iPhone SE инсайдеры говорят еще с 2019 года. В сети регулярно появляются новые утечки о характеристиках и даже цене будущей новинки.

Сейчас стало известно, что в этом году мы можем увидеть сразу две версии iPhone SE 2. Как пишет 9to5mac.com, Apple может представить в 2020 году сразу две модели iPhone, которые можно будет считать преемниками iPhone SE.

Детали

Одна из новых моделей iPhone SE 2 действительно будет долгожданным бюджетником. Его должны представить уже в марте.

При этом, во время осенней презентации мы увидим еще одну версию iPhone SE 2 (вероятно, название будет другим). Это будет усовершенствованная модель. Она получит LCD-дисплей с диагональю 5,5 до 6,1 дюйма.

Для чего это Apple

С помощью новой версии iPhone SE, Apple может занять две категории рынка. Это может быть бюджетный вариант для тех, кто действительно хотел iPhone, но не мог себе его позволить.

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Вторая модель – вариант для тех, кто ищет новую версию iPhone с современными характеристиками, но в классическом дизайне с рамками и кнопкой "Домой".

Как рассказал аналитик Минг-Чи Куо, iPhone SE 2 будет сочетать дизайн iPhone 8 и внутренние компоненты iPhone 11. Он поступит в продажу в конфигурациях памяти объемом 64 ГБ и 128 ГБ. Он также прогнозирует, что стартовая цена нового бюджетного iPhone SE 2 составит 399 долларов (9 200 гривен).

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Все по теме:

Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, iPhone SE 2.
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