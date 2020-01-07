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Рождественский подарок: Android 10 "прилетел" сразу на четыре модели смартфонов Sony

Рождественский подарок: Android 10 "прилетел" сразу на четыре модели смартфонов Sony
03:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Sony обновила до Android 10 сразу четыре модели смартфонов.

Компания Sony в последнее время нечасто радует поклонников своей продукции новыми смартфонами, зато не забывает поддерживать уже существующие модели. Как и обещала, компания выпустила обновление до Android 10 сразу для четырех своих устройств.

Итак, Android 10 получили Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium.

Причем последняя тройка после выхода работала под управлением Android 8.0 Oreo, а через время каждая модель из списка получила Android 9.

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Апдейт уже получили пользователи из разных стран, но если до кого-то прошивка еще не дошла — наберитесь терпения: обновление разворачивается постепенно, поэтому кому-то может прийти чуть позже.

Ранее Android 10 "прилетел" на Xperia 1 и Xperia 5. Теперь надо дождаться свежую прошивку для Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

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Смартфоны, Sony, Android 10, Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium.
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