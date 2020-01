"Гибкие" смартфоны не удивляют? Lenovo пошла дальше и представила "гибкий" ноутбук

В мае уже прошлого 2019 года компания Lenovo показала прототип первого складного ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold. Теперь, к выставке CES, компания представила уже готовое устройство.

Вместо привычных дисплея и клавиатуры здесь есть один большой экран. Здесь установлен дисплей OLED с диагональю 13,3 дюйма и соотношением сторон 4:3.

На этапе разработок сотрудники Lenovo перепробовали 6 различных конструкций петель и более 20 вариантов, но остановились на привычном шарнире. Зазор между двумя половинами в сложенном состоянии есть, но он используется с пользой: сюда прячется Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Ее можно использовать, когда ноутбук полностью разложен. Клавиатура с помощью магнитов крепится к корпусу ThinkPad X1 Fold и заряжается.

