"Гибкие" смартфоны не удивляют? Lenovo пошла дальше и представила "гибкий" ноутбук

Новости технологии:Lenovo представила первый гибкий ноутбук ThinkPad X1 Fold за $2 499.

В мае уже прошлого 2019 года компания Lenovo показала прототип первого складного ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold. Теперь, к выставке CES, компания представила уже готовое устройство.

Вместо привычных дисплея и клавиатуры здесь есть один большой экран. Здесь установлен дисплей OLED с диагональю 13,3 дюйма и соотношением сторон 4:3.

На этапе разработок сотрудники Lenovo перепробовали 6 различных конструкций петель и более 20 вариантов, но остановились на привычном шарнире. Зазор между двумя половинами в сложенном состоянии есть, но он используется с пользой: сюда прячется Bluetooth-клавиатура Mini Fold. Ее можно использовать, когда ноутбук полностью разложен. Клавиатура с помощью магнитов крепится к корпусу ThinkPad X1 Fold и заряжается.

#RT @gadgetlab: First, there were phones with folding screens. Now, there’s a laptop with a folding screen. This is the ThinkPad X1 Fold from Lenovo. When folded shut, it looks like a handsome leather folio. When fully unfolded, it’s a giant tablet. Go h… pic.twitter.com/fe3UgIHyGA — YCGtheTech (@YCGtheTech) January 7, 2020

По словам производителя, сам ноутбук сделан из легких сплавов и углеродного волокна и весит чуть больше 900 г. В комплекте идет кожаный чехол для дополнительной защиты со специальной подставкой для разложенного гаджета. Также есть поддержка стилуса, так что гибкий ноутбук точно понравится художникам и дизайнерам.

Lenovo ThinkPad X1 Fold получил процессоры Intel Core, 8 ГБ оперативной памяти, накопители до 1 ТБ и операционную систему Windows 10, но в ближайшее время ThinkPad X1 Fold должен перейти на Windows 10X.

Стоит такой ноутбук недешево — $2 499. Хотя это не намного дороже складных смартфонов.

Продажи должны начаться в середине этого года.