Почистить зубы за 10 секунд: зубная щетка Y-Brush поступила в продажу (Видео)

Новости технологии:Краудфандинговая зубная щётка Y-Brush поступила в продажу. Она чистит зубы за 10 секунд.

Французская компания FasTeesH начала продажи электрической зубной щётки Y-Brush, на которую было собрано $165 000 на краудфандиговой площадке Kickstarter в 2018 году.

Y-Brush получила основание с кнопкой запуска и гибкую резиновую насадку с нейлоновой щетиной, на которую нужно наносить зубную пасту. По заявлению производителя Y-Brush чистит зубы за 10 секунд. В зубной щётке предусмотрено три режима вибрации. Устройство поставляется с подставкой для зарядки. Полного заряда аккумулятора хватит на месяц использования.

FasTeesH рекомендует менять насадку щётки каждые шесть месяцев. Y-Brush выпускается в двух размерах: маленький для детей в возрасте от 4 до 12 лет и средний для тех, кто старше.

Базовый комплект Y-Brush стоит $125 и включает в себя основу, насадку, зарядное устройство USB, аппликатор зубной пасты и контейнер для хранения двух насадок. Стоимость дополнительной насадки — $30.