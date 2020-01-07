Компания NextMind представила первый коммерческий нейроинтерфейс для игр

Новости технологии:Технология совместима с виртуальной и дополненной реальностью и уже сейчас позволяет управлять телевизором или компьютером.

Устройство считывает сигналы от зрительной коры головного мозга и превращает их в цифровые команды.

Устройство представила французская компания NextMind. Как сообщает Venture Beat, презентация пройдет в рамках выставки CES 2020. Сначала в продажу поступит версия для разработчиков стоимостью 399 долларов, а во втором квартале 2020 года стартуют широкие продажи.

Как работает устройство

Принцип работы нейроинтерфейса достаточно прост. Устройство надевается на затылочную часть головы и снимает электроэнцефалограмму зрительной коры. Он не только понимает, что именно видит пользователь, но и чувствует, когда он фокусирует внимание на определенном предмете. Эта информация превращается в цифровые команды.

По словам главы стартапа, нейробиолога Сида Куайдера, гарнитура станет первым коммерческим нейроинтерфейсом, который работает в реальном времени.

Сейчас рабочая версия устройства весит около 60 граммов и состоит из очков и восьми оснащенных микрочипами электродов. Это минимальное количество датчиков, которые необходимы для считывания активности мозга без потери информации. Разработчики признают, что гарнитура все еще не очень удобна и планируют в будущем выпустить более компактный вариант.

Откалибровать гарнитуру и натренировавшись, можно использовать ее для управления телевизором или в компьютерных играх. Чтобы активировать элемент управления, достаточно сфокусировать на нем внимание. Среди других перспективных направлений использования устройства – технологии виртуальной и дополненной реальности и даже управления автомобилем.

В настоящее время гарнитура NextMind работает, только если глаза пользователя открыты. Однако команда стартапа планирует усовершенствовать технологию. Будущие версии устройства извлекут из зрительной коры информацию о воспоминаниях и мысленные образы. Для этого в гарнитуру добавят дополнительные алгоритмы.