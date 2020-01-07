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Литий-серная батарея держит заряд телефона 5 дней: а куда еще ее можно применить?

Литий-серная батарея держит заряд телефона 5 дней: а куда еще ее можно применить?
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Батареи из лития и серы в пять раз энерговместительнее, чем обычные литий-ионные, но их срок службы значительно короче.

Международная команда исследователей придумала новую архитектуру литий-серного аккумулятора, которая позволит использовать их в портативных устройствах, таких как смартфоны.

Главной проблемой, стоящей на пути распространения литий-серных батарей является слишком большая вместимость серного электрода, объясняют ученые из Университета Монаш в Австралии. Из-за этого электрод разрушается, пишет EurekAlert.

В частности, портится углеродная матрица, которая отвечает за доставку электронов к изоляционной сере, а также полимерное связующее вещество, которое удерживает эти два материала вместе. Производительность батареи традиционной схемы быстро снижается.

Решение проблемы

Команда ученых решила дать "долям серы вздохнуть свободнее". Новая батарея содержит обычный связующий агент, но изготовлен другим способом. Он формирует прочные связи между углеродистой матрицей и частицами серы, но оставляет место для расширения батареи во время заряда.

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Испытания показали результаты, которые вселяют надежду: во время более чем 200 циклов аккумулятор сохранял эффективность заряда/разряда на уровне 99%. Разработчики подчеркнули, что это лучший результат на сегодня для таких вместительных электродов.

Применение

В смартфоне такая батарея могла бы держать заряд в течение пяти дней, а электромобилю обеспечила бы запас хода более 1000 км. В новом году ее опробуют и в электромобилях, и в хранилищах солнечной энергии.

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Смартфон, Инновации, Технологии, Батарея, Новинки, Электро, Литий-серная батарея.
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