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Toyota планирует строительство "умного" города (Фото)

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Toyota планирует строительство "умного" города (Фото)
22:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новости технологии:Японская компания планирует возвести у подножия горы Фудзи поселение будущего — с роботами и беспилотными авто.

Строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса. Это не будет городом в обычном смысле слова: Woven City станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий.

В "городе будущего" весь транспорт будет беспилотным, а дома — "умными", с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов.

Площадь Woven City составит порядка 175 акров, а число жителей — около 2000, включая сотрудников Toyota и их семьи.

Город будущего начнут строить уже в 2021 году / © The Verge

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При этом поселение будет чем-то похоже на советские закрытые города: обитатели Woven City должны будут подписать что-то вроде соглашения о неразглашении.

Само название поселения — "Вязаный город" — выбрано не просто так. Это отсылка к трем различным типам улиц, которые будут переплетаться в городе: дорогам для автомобилей, проездам для велосипедов и мотороллеров, а также пешеходным променадам. Расположится город неподалеку от горы Фудзи, на участке земли, который уже принадлежит Toyota.

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Роботы, Toyota, Технологии, Новинки, Город, Город будущего, ИИ, Woven City.
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