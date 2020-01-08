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Среда, 08.01.2020
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Facebook ужесточает борьбу с фейками и манипулятивным контентом
Facebook ужесточает борьбу с фейками и манипулятивным контентом

Facebook ужесточает борьбу с фейками и манипулятивным контентом

Facebook ужесточает борьбу с фейками и манипулятивным контентом
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии:Все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми фактчекерами, с которыми компания заключила соответствующие соглашения.

Facebook объявил об усилении мер для противодействия фейкам и другому манипулятивному контенту.Об этом говорится в блоге компании. Сеть Facebook определила два критерия для удаления манипулятивных видеороликов:

Их редактировали или обрабатывали (если это не касается качества или четкости изображения) таким образом, что зритель может считать, что человек на видео говорит что-то, чего она на самом деле не говорил;

Его создал искусственный интеллект, который сочетает, заменяет или накладывает контент на видео таким образом, что оно кажется настоящим.

При этом не будут удалять видео, созданные с целью пародии или сатиры или для изменения порядка слов или изъятия отдельных фраз.

Социальная сеть добавила, что все видео, удаленные по новым правилам, будут пересмотрены независимыми фактчекерами, с которыми компания заключила соответствующие соглашения.

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Как сообщалось ранее, компания Facebook удалила три сети ботов, связанных с "фабрикой троллей" приспешника Путина Евгения Пригожина, злонамеренная активность которых была направлена на страны Африки.

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Все по теме:

Facebook, Борьба с фейками, Манипулятивный контент.
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