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Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5
"The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5

Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5

Собственная версия Голлума: "The Lord of the Rings: Gollum" выходит на PlayStation 5
13:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:The Lord of the Rings: Gollum анонсировали еще в 2019 году, но только сейчас разработчики окончательно определились с платформами.

Daedalic Entertainment, разработчики The Lord of the Rings: Gollum, дали интервью журналисту EDGE для февральского выпуска журнала. В разговоре создатели игры рассказали, что проект выйдет уже в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и PC.

Помимо платформ, разработчики раскрыли больше подробностей о главном героев игры — Голлуме. Команда решила создать собственную версию персонажа, так как в книгах нет достаточно точного описания.

"Толкин изначально не давала точных размеров Голлума. На первых иллюстрациях он гигантский! Он как монстр, выходящий из болота", — арт-директор Матиас Фишер.

В то же время Daedalic не расстроят игроков, которые видели только фильмы, хоть Голлум и не будет точной копией "киношного" воплощения. Возможно, что за основу разработчики таки возьму версию из киноадаптаций книг, но внесут собственные коррективы.

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Фишер также подтвердил, что в The Lord of the Rings: Gollum появится Назгул (Nazgûl), призрак кольца. К сожалению, разработчики не рассказали, какую роль персонаж займет в игре.

Геймплейно The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном. Так как в голове Голлума борются две личности, то разработчики решили ввести соответствующую механику.

"Это не просто выбор быть Смеаголом или Голлумом, потому что для Голлума, как субъекта, это не так просто. Каждая личность подвергается нападению со стороны другой и каждый должен защищать себя. У вас может быть два, три или четыре конфликта в каждой главе, которые приведут к окончательному решению. И в этот момент, например, окончательного решения будет даваться сложнее за Смеагола, если вы раньше всегда сражались за сторону Голлума", — рассказал игровой дизайнер Мартин Уилкс.

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Напоследок генеральный директор Daedalic Карстен Фихтельманн подтвердил, что студия получила контракт на долгий срок. Потому в планах сделать еще две-три игры, но уже о других персонажах.

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Игра, Видеоигра, PlayStation 5, The Lord of the Rings, The Lord of the Rings: Gollum.
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