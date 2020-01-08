Не для музыки: компания Huami представила необычные наушники

Новости технологии:Компания Huami представила на выставке потребительской электроники CES 2020 еще одну модель наушников - Amazfit ZenBuds.

Amazfit ZenBuds - это беспроводные наушники, главная задача которых — не воспроизведение музыки, а обеспечение комфортного сна для пользователя. Похоже, слушать обычную музыку на них вообще нельзя.

Наушники удобно "лежат" в ушах, а специальная "перегородка" не дает им выпасть. Есть звукоизоляция, а также датчик ЧСС и функция отслеживания положения тела и сбора данных об активности для качественного мониторинга сна.

Amazfit PowerBuds воспроизводят специальные успокаивающие звуки для того, чтобы пользователь быстрее заснул. Когда это происходит (система определяет это благодаря датчикам) — звуки автоматически выключаются.

Nuevos auriculares de Amazfit: PowerBuds y ZenBuds https://t.co/qZTqqjo6r0 pic.twitter.com/BwYLBUtpOP — Movil Fix (@MovilFixWeston) January 8, 2020

Кроме того, здесь есть будильник, который не потревожит окружающих. Да и владельца наушников он будит "деликатно" — с нарастающим звуком.

Каждый наушник весит по 1,78 грамма. Внутри установлены аккумуляторы, которые обеспечивают до 12 часов автономности. А при помощи зарядного футляра наушники можно не заряжать в течение 8 ночей.

Amazfit ZenBuds поступят в продажу в этом году, но когда именно и с каким ценником — пока неизвестно.