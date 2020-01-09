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Четверг, 09.01.2020

Sony показала свой первый электромобиль (Видео)

Японская компания Sony на выставке Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе представила концепт своего первого электрокара Vission-S. Об этом сообщает The Verge. Кроме Sony в этом проекте участвуют BlackBerry, Bosch, Nvidia, Qualcomm и другие. Основу для электромобиля создала компания—производитель автозапчастей Magna. Автомобиль обладает двумя двигателями мощностью 268 лошадиных сил каждый и может разгоняться до 100 км\ч за 4,8 сек. Максимальная скорость может достигать 240 км\ч. В настоящий момент неизвестно, когда компания планирует запустить электромобиль в производство.
Фото: Twitter
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