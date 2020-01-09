"Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов

Новости технологии:Молодой китайский производитель Realme за год сбыл 25 миллионов телефонов, установив рекорд.

Благодаря доступности устройств компанию уже называют "убийцей Xiaomi". В Realme заявляют, что компания уже установила рекорд на рынке.

Во время анонса нового флагманского смартфона Realme X50 представители компании рассказали об их успехах, передает Gizchina.

Как отчитались в компании, по итогам 2019 года они сумели отгрузить во всех регионах мира, где продаются смартфоны Realme, более 25 миллионов телефонов. Если сравнить этот показатель с 2018 годом, то рост поставок превысил 500%. Это абсолютный рекорд для рынка смартфонов.

Так, в третьем квартале 2019 года по объему поставок смартфонов Realme заняла 7 место среди всех мировых компаний.

При этом в третьем квартале 2018 года компания занимала 47 место, в четвертом квартале она поднялась на 15 место, а уже во втором квартале 2019 года вошла в десятку самых успешных поставщиков смартфонов.

Что дальше

Планы на 2020 год у Realme не менее амбициозны. В компании уверены, что смогут продемонстрировать рост поставок более чем на 100% во всем мире. Это означает, что в 2020 году поставки мобильных телефонов Realme превысят 50 миллионов.

Исполнительный директор Realme Сюй Ци заявил, что Realme полностью прекратит производство 4G-смартфонов уже в этом году и будет выпускать только 5G-смартфоны, а также подтвердил планы на выход на рынок телевизоров и выпуск Realme TV.