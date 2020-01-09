Будет что-то интересное: чего ожидать от PlayStation 5 (Видео)

Новости технологии:Sony скрыла главные особенности консоли и анонс грядет.

Sony перестала играть в молчанку, рассказав на CES 2020 о главных особенностях PlayStation 5. Удивить сообщество не получилось, так как информация уже давно утекла благодаря инсайдерам и интервью с представителями компании. Все же у Sony остались козыри в рукаве и PlayStation 5 еще может удивить геймеров.

Так считает президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. В интервью для Business Insider Japan (via Game Rant), глава компании заявил, что Sony еще не раскрыла все "уникальные элементы" PlayStation 5. Японцы и вправду неохотно рассказывают о своей консоли, так что слова Райана звучат убедительно. Та же Microsoft уже поделилась основными характеристиками Xbox Series X и даже показала дизайн консоли.

На прошедшей CES 2020 Sony подтвердила, что PlayStation 5 получит аппаратную поддержку трассировки лучей, скоростной SSD и новую систему обратной связи джойстиков. Райан уверен, что геймеры удивятся, насколько сильно ощущаются эти изменения.

"Даже просто играя в гонку Gran Turismo Sport с контроллером PlayStation 5 — это совершенно другой опыт. Несмотря на то, что она хорошо работает с контроллером прошлого поколения, вы не сможете вернуться назад после того, как вы ощутите дорожное покрытие благодаря отклику управления и адаптивным триггерам", — заявил Джим Райан.

В то же время, по словам главы SIE, о главных отличиях PlayStation 5 от PlayStation 4 геймерам расскажут позже:

"В PlayStation 5 появилось еще больше уникальных элементов, которые отделяют консоль от предыдущего поколения. "Большие различия" еще будут объявлены".