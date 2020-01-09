Скачать
Четверг, 09.01.2020
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
Детали катастрофы PS752 озвучивать рано: Зеленский провел совещание оперативного штаба
"Кто-то мог совершить ошибку": Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Трамп поделился своей версией крушения рейса PS752
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Биатлон. Результаты женского спринта в Оберхофе 9.01.20
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше
Герой не только на экране: Ди Каприо сохранил жизнь юноше

Вот до чего техника дошла: появилась первая в мире "умная" картошка (Видео)

Вот до чего техника дошла: появилась первая в мире "умная" картошка (Видео)
20:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На выставку CES 2020 привезли устройство для общения с картошкой.

На выставку потребительской электроники CES 2020 привозят не только передовые технологии и инновационные продукты. Бывают и довольно странные, но забавные проекты. Как, например, первая в мире "умная" картошка.

Этот проект представили на CES 2020 ребята из французского стартапа BPZ Labs.

Они решили, что кому-то захочется пообщаться с картошкой, поэтому разработали устройство для этого.

Специальная плата вставляется внутрь корнеплода и с помощью чипа Bluetooth подключается к смартфону. После этого система якобы читает "мысли" картошки и передает их на экран гаджета. Конечно, на самом деле это заранее заготовленные фразы.

Withings привезла на CES 2020 часы, умеющие диагностировать проблемы с сердцем

При этом плата работает автономно и ей не нужен источник питания. Точнее, питается она от самого овоща: металлы используются в качестве электродов, поэтому картошка сама генерирует электрический ток требуемой мощности. Если энергия у овоща закончилась — устройство можно вставить в другой корнеплод. Для этого не надо много усилий и особых технических знаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Картофель, Устройство, CES 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
03 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
04 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
День в ООС: украинский военнослужащий получил ранение
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Власти Киева поставили ультиматум владельцам нелегальных АЗС
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь