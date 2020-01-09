Вот до чего техника дошла: появилась первая в мире "умная" картошка (Видео)

Новости технологии:На выставку CES 2020 привезли устройство для общения с картошкой.

На выставку потребительской электроники CES 2020 привозят не только передовые технологии и инновационные продукты. Бывают и довольно странные, но забавные проекты. Как, например, первая в мире "умная" картошка.

Этот проект представили на CES 2020 ребята из французского стартапа BPZ Labs.

Они решили, что кому-то захочется пообщаться с картошкой, поэтому разработали устройство для этого.

Специальная плата вставляется внутрь корнеплода и с помощью чипа Bluetooth подключается к смартфону. После этого система якобы читает "мысли" картошки и передает их на экран гаджета. Конечно, на самом деле это заранее заготовленные фразы.

При этом плата работает автономно и ей не нужен источник питания. Точнее, питается она от самого овоща: металлы используются в качестве электродов, поэтому картошка сама генерирует электрический ток требуемой мощности. Если энергия у овоща закончилась — устройство можно вставить в другой корнеплод. Для этого не надо много усилий и особых технических знаний.