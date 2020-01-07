Withings привезла на CES 2020 часы, умеющие диагностировать проблемы с сердцем

Новости технологии:Withings ScanWatch — гибридные смарт-часы с ЭКГ, определяющие проблемы с сердцем, за $249.

На выставку CES 2020 компания Withings привезла "умные" часы ScanWatch, которые по своим функциям выходят за рамки просто гаджета для занятий спортом.

Это гибридные часы с электронным дисплеем на механическом циферблате. На выбор есть два размера: с 38 мм корпусом и 42 мм.

Емкости встроенного аккумулятора хватит на 30 дней работы в обычном режиме.

Во-первых, часы следят за сном пользователя и измеряют уровень кислорода в крови. В результате можно выявить такое заболевание, как апноэ, когда во время сна периодически останавливается лёгочная вентиляция. Конечно, Withings ScanWatch не диагностируют болезнь (для этого необходима диагностика и обследование), но могут выявить ее симптомы, которые и станут поводом для похода к врачу.

Во-вторых, у часов есть пульсометр, они фиксируют нерегулярные сердцебиения и даже могут выявить мерцательную аритмию. Если с сердцем возникли проблемы — пользователю присылают уведомление об этом и предлагают сделать электрокардиограмму. ЭКГ делается в течение 30 секунд, а все данные хранятся в приложении Health Mate.

Также в приложение отправляется информация о физической активности и уровне кислорода в крови. Данными можно обмениваться с более чем 100 сторонними приложениями, такими как Apple Health, Google Fit, Strava или MyFitnessPal.

Withings ScanWatch должны поступить в продажу во втором квартале 2020 года. 38-миллиметровая версия обойдется в $249, а 42 мм — $299.