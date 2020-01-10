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Почувствуй всем телом: необычный аудиоаксессуар BassMe (Видео)

Почувствуй всем телом: необычный аудиоаксессуар BassMe (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания BassMe представила на выставке CES 2020 обновленный вариант своего интересного аудиоаксессуара.

Неординарный нагрудный сабвуфер уже получил награду CES Innovation Award и теперь доступен для покупки.

Особенность нагрудной колонки в том, чтобы донести музыку не только с помощью звуковой волны, но и с помощью вибрации, тем самым сделав прослушивания более реалистичным. То есть задумка BassMe заключается в том, чтобы пользователи могли буквально чувствовать музыку телом, сообщает ubergizmo.

По словам представителей компании, при прослушивании музыки или просмотре фильма с BassMe вовсе нет необходимости в повышении громкости звука до критических отметок. Вибрационная система работает таким образом, что предлагает "эффект погружения" даже на незначительном уровне громкости. При этом никакого негативного влияния на диафрагму уха не осуществляется.

Сабвуфер BassMe можно подключать по Bluetooth или с помощью кабеля к любому мобильному устройству, игровой приставке, персональному компьютеру или домашнему кинотеатру.

По словам разработчиков, их аксессуар подходит для прослушивания музыки, просмотра фильмов и игр.

В финальном варианте BassMe кроме всевозможных доработок появилось несколько цветов корпуса на выбор.

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Цена

Купить этот необычный аксессуар можно за 145 долларов (примерно 3500 гривен по курсу по состоянию на 9 января 2020 года). Как отмечалось выше, новинка уже поступила в продажу.

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Все по теме:

Технологии, Сабвуфер, Техно, CES 2020, BassMe, Аудиоаксессуар.
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