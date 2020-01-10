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Теперь не только в Китае: Xiaomi оснастит Mi Band 5 международной версией NFC

Теперь не только в Китае: Xiaomi оснастит Mi Band 5 международной версией NFC
13:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band – один из самых популярных нательных девайсов на рынке.

И уже несколько лет подряд китайский производитель оснащает Mi Band модулем для бесконтактной оплаты NFC. Однако, ранее эта функция работала только в Китае.

Новое поколение фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 5 тоже получит NFC, передает tizenhelp.com. Причем это будет международная версия, поэтому услуга должна работать и в других странах, в частности в Украине.

Что еще известно

Xiaomi Mi Band 5 будет поддерживать платежную систему Google Pay. Поэтому владельцы фитнес-браслета смогут наконец оплачивать покупки с помощью своего девайса.

Кроме того, Mi Band 5 получит больший цветной экран: если Mi Band 4 имел матрицу размером 0,95 дюйма, то Mi Band 5 получит экран диагональю 1,2 дюйма.

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Цена и дата презентации

По слухам, Mi Band 5 должны представить в июне 2020 года.

Несмотря на наличие глобальной версии NFC, стоимость новинки не сильно будет отличаться от предшественников. Цена новинки в Китае составит 25 долларов. В Украине на старте продаж Mi Band 4 стоил 1399 гривен, поэтому можно ожидать, что столько придется заплатить и за Mi Band 5.

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Все по теме:

Технологии, NFC, Смарт-часы, Техно, Xiaomi, Фитнес-трекер, Xiaomi Mi Band 5.
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