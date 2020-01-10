Справиться сама: новая умная колыбель укачает ребенка самостоятельно

Новости технологии:Стартап Smart Baby представил умную люльку MamaRoo на технологической выставке CES 2020.

Умная колыбель MamaRoo может самостоятельно укачать ребенка, когда он проснулся. Основание устройства остается неподвижным, тогда как корзина с ребенком двигается в разные стороны.

MamaRoo имеет пять разных режимов — автомобильная езда, кенгуру, качели и другие. Каждый из режимов имеет пять разных скоростей, а родители могут также настроить еще 25 других параметров устройства. Каждый из них основан на естественных движениях, которые делают родители, когда они пытаются успокоить своих детей.

Колыбель можно подключить к приложению 4moms — еще одному продукту компании Smart Baby — и удаленно настроить работу люльки и параметры сна. Кроме того, в MamaRoo есть динамики для воспроизведения различных звуков, которые позволят ребенку быстрее заснуть.

Официальные продажи устройства начнутся в феврале 2020 года. Стоимость умной колыбели составит от $330.