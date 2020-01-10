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Samsung представила быстрый и безопасный SSD T7 Touch, скоростью 1050 Мб/с (Фото, Видео)

Samsung представила быстрый и безопасный SSD T7 Touch, скоростью 1050 Мб/с (Фото, Видео)
18:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Electronics представила новую модель внешнего SSD, который не только быстрее предшественника, но еще и безопаснее.

Что известно

T7 Touch получил компактный алюминиевый корпус с габаритами 85×57×8,0 мм (ДхШхВ) и весит всего 58 грамм. Благодаря материалам накопитель неплохо справляется с ударами судьбы и выживает после падения с высоты двух метров.

По словам Samsung, новый SSD в два раза быстрее T5 и в 9,5 раз быстрее внешних жестких дисков. T7 Touch передает информацию через интерфейс USB 3.2 Gen 2 со скоростью записи в 1000 Мб/с, а читает со скоростью в 1050 Мб/с. Кроме того, устройство может стать еще быстрее при использовании интерфейса NVMe.

Накопитель совместим с Windows, Mac и Android, и поставляется вместе с кабелями USB Type-C-to-C і USB Type-C-to-A.

Для повышения безопасности Samsung встроили в T7 Touch сканер отпечатка пальцев. К тому же за безопасность данных отвечает 256-разрядное аппаратное шифрование AES. Из особенностей производитель выделяет светодиод Motion LED, который будет сообщать пользователю о состоянии накопителя.

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Цена вопроса и комплектация

На полки магазинов 7T Touch попадет уже в январе. За версию на 500 ГБ Samsung попросит 3 999 грн, за накопитель в 1 ТБ памяти придется отдать 6 299 грн, а SSD на 2 ТБ обойдется в 12 299 грн. Можно сказать, что производитель пошел навстречу пользователям. За Samsung T5 корейцы просили от 3 900 грн за версию на 250 ГБ, а SSD на 2 ТБ обошелся бы покупателю в 23 999 грн.

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Samsung, Видео, Samsung Electronics, SSD T7 Touch, Samsung SSD T7 Touch.
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