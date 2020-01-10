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Пятница, 10.01.2020
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Сбой Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 случился из-за нового обновления Android (Фото)
Обновление Android сломало Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4

Сбой Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 случился из-за нового обновления Android (Фото)

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Сбой Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 случился из-за нового обновления Android (Фото)
21:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В середине октября компания Google официально представила новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL лишились сканера отпечатков пальцев в пользу функции распознавания лиц, однако пока она приносит некоторым пользователям лишь головную боль.

Что случилось

Дело в том, что на форумах увеличилось количество жалоб на Face Unlock, которая перестала работать. Фронтальная камера не распознает лица и выдает сообщение об ошибке. На экране высвечивается либо "Аппаратное обеспечение недоступно", либо "Попробуйте ещё раз".

Первые жалобы на ошибку появились еще в ноябре, но тогда они были единичными. Сейчас количество сообщений стремительно растет. Пользователи связывают "поломку" с обновлениями безопасности Android.

Перезагрузка смартфона и сброс до заводских настроек проблему не решают.

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Google уже знает об этом и пытается устранить баг. А пока владельцы Pixel 4 и Pixel 4 XL перешли на PIN-коды и графические ключи.

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Android, Сбой, Обновление, Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4, Face Unlock.
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