Сбой Face Unlock в смартфонах Google Pixel 4 случился из-за нового обновления Android (Фото)

Новости технологии:В середине октября компания Google официально представила новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Новые флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL лишились сканера отпечатков пальцев в пользу функции распознавания лиц, однако пока она приносит некоторым пользователям лишь головную боль.

Что случилось

Дело в том, что на форумах увеличилось количество жалоб на Face Unlock, которая перестала работать. Фронтальная камера не распознает лица и выдает сообщение об ошибке. На экране высвечивается либо "Аппаратное обеспечение недоступно", либо "Попробуйте ещё раз".

Первые жалобы на ошибку появились еще в ноябре, но тогда они были единичными. Сейчас количество сообщений стремительно растет. Пользователи связывают "поломку" с обновлениями безопасности Android.

Перезагрузка смартфона и сброс до заводских настроек проблему не решают.

Google уже знает об этом и пытается устранить баг. А пока владельцы Pixel 4 и Pixel 4 XL перешли на PIN-коды и графические ключи.