В Apple начали проверять снимки пользователей на iCloud

Компания Apple начала сканировать фотографии пользователей на iCloud. Сотрудники отметили, что они ищут файлы, на которых могут быть признаки жесткого обращения с детьми, а также сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Об этом на форуме CES 2020 заявила старший директор компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.
Специалистка отметила, что этим занимаются не ее коллеги, а специальная программа. "Apple использует технологию сопоставления изображений. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению", - добавила она.
При этом в компании отметили, что эта процедура началась лишь в 2019 году, об этом Apple рассказала в обновленном положении о конфиденциальности. В то же время Apple продолжает использовать ключи сквозного шифрования для защиты информации пользователей.
Как предполагает автор издания The Guardian, алгоритм Apple сканирует детали изображений и автоматически сравнивает их с контентом, который размещается на порносайтах. Тот же алгоритм может замечать "подозрительные подписи". Проверяет ли данные после этого живой сотрудник Apple — неизвестно.