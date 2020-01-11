Новости технологии:Гендиректор LG Electronics Брайан Квон: Мы сможем осуществить переворот в 2021 году.

В последние годы мобильный бизнес LG переживает далеко не лучшие свои времена. Однако глава компании уверен, что 2021 год станет поворотным.

Что говорят

На выставке потребительской электроники CES 2020, которая сегодня завершается в Лас-Вегасе, генеральный директор LG Electronics Брайан Квон (Brian Kwon) сделал громкое заявление. Он сказал, что LG готовит революцию на рынке смартфонов.

«Учитывая изменение ассортимента, которое мы готовим, а также новые продукты, которые изменят расстановку сил в премиум-классе, мы думаем, что сможем осуществить переворот в 2021 году»

Также глава LG уверен, что в следующем году мобильное подразделение компании вновь станет прибыльным.

В частности, компания готовит свой первый складной смартфон. Когда он выйдет — неизвестно, но LG не намерена гнаться за временем, жертвуя качеством продукта.

Кстати, четвертый квартал 2019 года, похоже, станет 19-м убыточным кварталом подряд для мобильного бизнеса LG. Более подробные цифры ждем в полном финансовом отчете компании.