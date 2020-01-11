Скачать
Суббота, 11.01.2020
Найем: За 10 лет в "Укроборонпроме" украли почти 1 млрд грн
Найем: За 10 лет в "Укроборонпроме" украли почти 1 млрд грн
В Черновцах задержали пьяного мужчину, который пытался поджечь своих родных
В Черновцах пьяный мужчина пытался поджечь своих родных
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках

LG готовит революцию на рынке смартфонов

LG готовит революцию на рынке смартфонов
03:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest.com

Новости технологии:Гендиректор LG Electronics Брайан Квон: Мы сможем осуществить переворот в 2021 году.

В последние годы мобильный бизнес LG переживает далеко не лучшие свои времена. Однако глава компании уверен, что 2021 год станет поворотным.

Что говорят

На выставке потребительской электроники CES 2020, которая сегодня завершается в Лас-Вегасе, генеральный директор LG Electronics Брайан Квон (Brian Kwon) сделал громкое заявление. Он сказал, что LG готовит революцию на рынке смартфонов.

«Учитывая изменение ассортимента, которое мы готовим, а также новые продукты, которые изменят расстановку сил в премиум-классе, мы думаем, что сможем осуществить переворот в 2021 году»

Также глава LG уверен, что в следующем году мобильное подразделение компании вновь станет прибыльным.

LG представит на выставке CES 2020 уникальные премиум-мониторы (Фото)

В частности, компания готовит свой первый складной смартфон. Когда он выйдет — неизвестно, но LG не намерена гнаться за временем, жертвуя качеством продукта.

Кстати, четвертый квартал 2019 года, похоже, станет 19-м убыточным кварталом подряд для мобильного бизнеса LG. Более подробные цифры ждем в полном финансовом отчете компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, LG, CES 2020, Брайан Квон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
04 Авиакатастрофа в Иране: у СБУ есть две приоритетные версии
05 "Нет причин не верить": Столтенберг прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесчине полиция изъяла у мужчины две гранаты (Фото и видео)
На Одесчине полиция изъяла у мужчины две гранаты (Фото и видео)
На Харьковщине появится первый ЦПАУ &quot;на колесах&quot;
На Харьковщине появится первый ЦПАУ "на колесах"
В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой
В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Работает как часики: ТОП-5 полезных продуктов для сердца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь