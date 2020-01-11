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Суббота, 11.01.2020
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Даже предложит рецепт: Bosch представила новый "умный" холодильник

Даже предложит рецепт: Bosch представила новый "умный" холодильник
12:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Умные холодильники с подключением к интернету – не редкость, однако компания Bosch решила пойти немного дальше.

Новинка под названием Home Connect Fridge получила функцию мониторинга продуктов в режиме реального времени и может предложить пользователю рецепт из имеющихся в холодильнике продуктов.

Особенности холодильника

В основу прошивки холодильника легли алгоритмы приложения Chefling. Сначала он давал возможность лишь сканировать штрих-коды продуктов с помощью смартфонов и предлагал готовые рецепты, но теперь эта функциональность доступна без ручного ввода, сообщает CNET.

Модель оснащена двумя цифровыми камерами, одна из которых мониторит основное пространство холодильника, а вторая – полку на дверце. Компании совместно разработали программное обеспечение, позволяющее быстро распознавать различные типы продуктов.

После выбора рецепта приложение может предварительно разогреть духовку до нужной температуры, если в доме есть совместимая модель производства Bosch с функцией Home Connect. При необходимости можно расширить кулинарный каталог программы, загрузив дополнительные рецепты из сети.

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Дата старта продаж и цена

Продажи холодильника уже стартовали в Европе, дата начала глобальных поставок и региональные цены новинки будут объявлены позже.

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Все по теме:

Технологии, Холодильник, Bosch, Техно, Умный холодильник, Home Connect Fridge.
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