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Охлаждение напитков в "антимикроволновке": как она работает

Охлаждение напитков в "антимикроволновке": как она работает
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Для разогрева продуктов используются самые разнообразные технологии и выпускаются устройства самых различных форм-факторов и размеров.

С охлаждением же напитков ситуация куда прозаичнее – принцип действия большинства холодильников построен по одной и той же схеме. Американский стартап Matrix Industries представил на платформе Indiegogo оригинальный прибор для быстрого снижения температуры жидкостей без использования фреона, тепловых трубок и других массивных конструкций.

Как работает "антимикроволновка"

Идея устройства заключается в охлаждении банок с газированной водой, портативных шейкеров и винных бутылок с помощью воды и термоэлектрического элемента, работа которого основана на эффекте Пельтье.

Что такое Эффект Пельтье?

Это явление выделения или поглощения тепла на контактах двух проводников при прохождении через них электрического тока, которое открыл Жан Пельтье.

Во время работы Juno Rapid Chiller сосуд постоянно вращается, а его поверхность подвергается ополаскиванию холодной водой. Отследить актуальную температуру напитка пользователь может с помощью светодиодной панели, которая меняет свой цвет от красного до синего в зависимости от степени охлаждения.

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Кружку объемом 340 миллилитров гаджет способен охладить за 1 – 2 минуты. На снижение температуры стандартной бутылки вина объемом 750 миллилитров уйдет от 3 до 5 минут. Компания продемонстрировала не только готовый прототип, который наглядно показывает принцип работы устройства, но и подготовила коммерческий вариант Juno.

Цена

Сейчас новинка проходит стадию сбора инвестиций на краудфандинговой площадке Indiegogo, где проект собрал 131 тысячу долларов при начальной цели 100 тысяч долларов. Стоимость Juno по условиям заказа составит 199 долларов. Розничная же цена охладителя вырастет вдвое – до 399 долларов. Первая партия устройств выйдет на рынок в августе текущего года.

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Все по теме:

Гаджеты, Технология, Микроволновка, Охлаждение напитков, Juno Rapid Chiller, Эффект Пельтье, Антимикроволновка.
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