Samsung представила робота-помощника для дома Ballie (Видео)

Новости технологии:Компания Samsung представила на выставке CES 2020 в Лас Вегасе необычного робота под названием Ballie, который предназначен для помощи в доме.

Творение Samsung напоминает андроида BB8 со Star Wars. Компания утверждает, что Ballie – это робот-компаньон, разработанный для индивидуальной помощи в доме. Он способен вас понять и определить ваши потребности благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, сообщает Gizmoshina.

Сферический робот может легко перемещаться по дому за своим "хозяином", следить за ним с помощью бортовой камеры и "общаться" с ним с помощью звуковых и световых сигналов.

Демонстрационное видео, которое показывает, на что способен робот Ballie:

Цена и дата выхода

Ballie все еще находится на стадии разработки, а представлено устройство пока только как концепт. Именно поэтому никакой информации относительно цены и даты выхода гаджета пока нет.