Samsung представила робота-помощника для дома Ballie (Видео)

Творение Samsung напоминает андроида BB8 со Star Wars. Компания утверждает, что Ballie – это робот-компаньон, разработанный для индивидуальной помощи в доме. Он способен вас понять и определить ваши потребности благодаря своим функциям на базе искусственного интеллекта, сообщает Gizmoshina.
Сферический робот может легко перемещаться по дому за своим "хозяином", следить за ним с помощью бортовой камеры и "общаться" с ним с помощью звуковых и световых сигналов.
Демонстрационное видео, которое показывает, на что способен робот Ballie:
Цена и дата выхода
Ballie все еще находится на стадии разработки, а представлено устройство пока только как концепт. Именно поэтому никакой информации относительно цены и даты выхода гаджета пока нет.