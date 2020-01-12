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Facebook тестирует интерфейс c новым дизайном (Фото)

Facebook тестирует интерфейс c новым дизайном (Фото)
20:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В мае прошлого года компания Facebook анонсировала крупнейший редизайн соцсети. Теперь обновленный интерфейс тестируют в веб-версии Facebook.

Что нового

Теперь веб-версия похожа на мобильную. В первую очередь, нет привычной синей панели сверху страницы. Теперь синий цвет останется только в логотипе и акцентах, а вся другая палитра станет белой. Сам логотип не квадратной, а круглой формы.

Также доступна темная тема соцсети. В целом, новый дизайн более простой и лаконичный. Поэтому разработчики называют его просто — The New Facebook.

Кто тестирует

Новый интерфейс пока доступен лишь ограниченному числу пользователей. Это случайные люди, которые при авторизации увидят уведомление с предложением протестировать новый дизайн.

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Дав свое согласие, пользователи смогут отправлять свои отзывы, замечания и комментарии, а также в любой момент вернуться к старой версии Facebook.

Новый дизайн станет доступен всем пользователям к весне этого года.

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Facebook, Технологии, Новый дизайн, Новый интерфейс.
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