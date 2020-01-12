Facebook тестирует интерфейс c новым дизайном (Фото)

Что нового
Теперь веб-версия похожа на мобильную. В первую очередь, нет привычной синей панели сверху страницы. Теперь синий цвет останется только в логотипе и акцентах, а вся другая палитра станет белой. Сам логотип не квадратной, а круглой формы.
Также доступна темная тема соцсети. В целом, новый дизайн более простой и лаконичный. Поэтому разработчики называют его просто — The New Facebook.
Кто тестирует
Новый интерфейс пока доступен лишь ограниченному числу пользователей. Это случайные люди, которые при авторизации увидят уведомление с предложением протестировать новый дизайн.
Дав свое согласие, пользователи смогут отправлять свои отзывы, замечания и комментарии, а также в любой момент вернуться к старой версии Facebook.
Новый дизайн станет доступен всем пользователям к весне этого года.