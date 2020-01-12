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Xiaomi представила электронный календарь с WiFi

Xiaomi представила электронный календарь с WiFi
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi представила календарь Youpin & Seconds Smart Health Calendar.

Это новое поколение интеллектуальных электронных календарей от Xiaomi, которые обладают широким спектром функций и способны удивить пользователя.

Стоит заметить, что Youpin & Seconds Smart Health Calendar оказался 477-м по счету продуктом, который появился на площадке коллективного финансирования Xiaomi.

Особенности календаря от Xiaomi

Корпус устройства выполнен из экологически чистого материала ABS+PC только белого цвета. На лицевой панели размещается 5.83-дюймовый e-ink экран, что позволяет получить четкое изображение под любым углом.

Календарь имеет модуль WiFi, будильник, напоминания и другие полезные функции. В его внутреннюю память уже загружено несколько видов календарей.

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Питается гаджет от четырех сменных батареек. На экране есть индикатор заряда батареи.

Цена и дата продаж

Стоимость новинки составляет 199 юаней (или 28 долларов). Продажи начнутся в феврале 2020 года.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Календарь, WiFi, Xiaomi, Youpin &amp; Seconds Smart Health Calendar.
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