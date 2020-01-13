Samsung скоро представит свой новый складной смартфон

Новости технологии:Новый складной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip.

Уже через месяц компания Samsung представит свой новый складной смартфон. Условно его называли Galaxy Fold 2, однако на самом деле гаджет получит другое название.

Galaxy Z Flip?

Инсайдер Ice Universe сегодня сообщил, что новинку назовут Samsung Galaxy Z Flip. А вот название Galaxy Bloom, под которым смартфон представили на закрытой встрече в рамках выставки CES 2020 — всего лишь рабочее.

Ice Universe показал постер с названием устройства, но больше никаких подробностей не рассказал.

По слухам, Galaxy Z Flip будет иметь форму «раскладушки» и получит процессор Qualcomm Snapdragon 855 (чтобы смартфон был не слишком дорогим), большой гибкий дисплей, а также маленький экран, который будет отображать полезную информацию, когда смартфон в сложенном состоянии. Вместо пластикового защитного покрытия для дисплея здесь будет стеклянное.

Напомним, Galaxy Z Flip представят вместе с флагманами семейства Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 11 февраля.