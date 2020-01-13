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Смартфоны Samsung скопируют главную "изюминку" iPhone Pro 11

Смартфоны Samsung скопируют главную "изюминку" iPhone Pro 11
18:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Одной из особенностей iPhone 11 Pro стала технология Ultra WideBand (UWB), которая дает возможность быстро обмениваться файлами между совместимыми смартфонами.

Также выполняет роль локатора для поиска других гаджетов с NFC-"маячками". По данным сетевых источников, совсем скоро подобную функцию получат и смартфоны Samsung.

Компания NXP, которая занимается производством чипов с поддержкой UWB, объявила о создании совместного предприятия с южнокорейским производителем и другими вендорами, сообщает Wccftech.

Детали о технологии

В своем пресс-релизе NXP сообщила, что использование нового модуля SR100T позволит владельцам гаджетов взаимодействовать с автоматизированными дверями, замками автомобилей, светильниками, акустикой и другими устройствами.

По заявлению разработчиков, использование этой технологии обеспечивает большую точность по сравнению с аналогами на базе модулей Wi-Fi или Bluetooth LE.

UWB также позволяет оценивать расстояние до совместимых объектов и их положение относительно друг друга. Ожидается, что технология будет эффективно работать даже в многолюдных местах с большим количеством сигналов, стен, людей и других препятствий. Расстояние между замеченными чипами устройствами измеряется с помощью подсчета времени, за которое радиоволна проходит от одного предмета к другому.

Перспективы использования

Samsung скоро представит свой новый складной смартфон

Ожидается, что с помощью UWB компания Samsung, которая входит в новый консорциум производителей, сможет первой создать свою альтернативу Apple AirDrop.

Какие смартфоны будут поддерживать технологию

Список Android-устройств с поддержкой нового протокола передачи данных еще не объявлен.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Новинки, Гаджет, iPhone Pro 11, Ultra WideBand, UWB.
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