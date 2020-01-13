Как она появилась: глава компании рассказал, как придумал название Xiaomi

Новости технологии:В этом году компания Xiaomi отмечает десятилетие работы.

Глава корпорации Лэй Цзюнь вспомнил, как произошло основание бренда и рассказал, как они придумали название "Xiaomi". Как пишет gizchina.com, первая встреча учредителей компании состоялась 14 января 2010 года. Сначала компанию планировали назвали Xuande – в честь чайного дома Xuande Hall.

"Днем 14 января 2010 года мои друзья нашли чайный домик, чтобы вместе обсудить большое дело. Это была первая встреча. В основном мы обсуждали, как назвать компанию. Так Ли предложил назвать ее Red Star, но эта идея не была одобрена. В нашем чайном домике Xuande Hall кто-то предложил Xuande, но это звучало не очень хорошо", – вспомнил Лэй Цзюнь.

Как появилась "Xiaomi"

Также Цзюнь добавил, что тогда команда обсудила десятки имен, таких как Red Star, Qianqi, Antong, Xuande и Lingxi. Однако, все решили остановились на Xiaomi, что означает "рисовое зерно".

Кстати, значок "Mi", который присутствует в названиях многих устройств компании – это аббревиатура от Mobile Internet.