Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы
Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы
СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Как она появилась: глава компании рассказал, как придумал название Xiaomi

Как она появилась: глава компании рассказал, как придумал название Xiaomi
19:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:В этом году компания Xiaomi отмечает десятилетие работы.

Глава корпорации Лэй Цзюнь вспомнил, как произошло основание бренда и рассказал, как они придумали название "Xiaomi". Как пишет gizchina.com, первая встреча учредителей компании состоялась 14 января 2010 года. Сначала компанию планировали назвали Xuande – в честь чайного дома Xuande Hall.

"Днем 14 января 2010 года мои друзья нашли чайный домик, чтобы вместе обсудить большое дело. Это была первая встреча. В основном мы обсуждали, как назвать компанию. Так Ли предложил назвать ее Red Star, но эта идея не была одобрена. В нашем чайном домике Xuande Hall кто-то предложил Xuande, но это звучало не очень хорошо", – вспомнил Лэй Цзюнь.

Как появилась "Xiaomi"

Также Цзюнь добавил, что тогда команда обсудила десятки имен, таких как Red Star, Qianqi, Antong, Xuande и Lingxi. Однако, все решили остановились на Xiaomi, что означает "рисовое зерно".

Xiaomi представила электронный календарь с WiFi

Кстати, значок "Mi", который присутствует в названиях многих устройств компании – это аббревиатура от Mobile Internet.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Компания, CEO, Xiaomi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
04 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
Как Зеленский видит земельную реформу
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь