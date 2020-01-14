Intel готовит новый процессор: что известно

Новости технологии:Компания Intel готовит новый 22-ядерный процессор Core i9-10990XE.

Вскоре после релиза топовых HEDT-процессоров AMD в сети появилась первая информация о новых моделях чипов Intel для высокопроизводительных PC. "Синий" чипмейкер готовит Core i9-10990XE – 44-текущий CPU с возможностью разгона всех ядер до 5 ГГц.

Что известно о новом процессоре Intel

Согласно утечке, из-за использования кристаллов XCC (Extreme Core Count) вместо HCC (High Core Count) у моделей предыдущей линейки новинка не будет совместима с сокетом LGA 2066. Вероятно, вендору потребуются дополнительные изменения дизайна платформы, передает Wccftech.

Базовая тактовая частота модели, получившей 30,25 МБ кэш-памяти третьего уровня, составляет 4 ГГц с возможностью разгона всех ядер до 5 ГГц. При этом процессор с 22 физическими ядрами имеет значительный тепловой пакет – 380 Вт без учета оверклокинга.

Производительность

В бенчмарке Cinebench R20, судя по опубликованному инсайдерами скриншоту, процессор набрал 14 005 баллов на стоковых частотах. Для сравнения, результат AMD Ryzen Threadripper 3960X составляет 13 552 баллов.

Цена и дата выхода

Стоимость новинки, по оценке отраслевых источников, составит от 1 500 до 2 000 долларов (ориентировочно 35 900 – 47 900 гривен по курсу по состоянию на 14 января 2020 года). Дата анонса Intel Core i9-10990XE неизвестна.