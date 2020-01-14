Samsung Galaxy S20 Ultra: подробные характеристики и дата выхода

Новости технологии:В Сети появились детальные технические характеристики неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra.

По данным инсайдеров, ключевой особенностью девайса станет передовая камера с новым датчиком Sony и рекордной кратностью приближения.

Камеры Samsung Galaxy S20 Ultra

Согласно утечке, одной из ключевых особенностей модели станет модуль основной камеры с разрешением датчиков 108 Мп, 48 Мп и 12 Мп (Sony IMX 555, 1,8 мкм), сообщает Android Central.

В дополнение к широкоугольному стеклу и телеобъективам с десятикратным оптическим зумом новинка получит функцию 100-кратного гибридного приближения.

Фронтальный модуль оснащен датчиком Sony IMX 374 с разрешением 10 Мп.

Ожидается, что Samsung Galaxy S20 Ultra получит функции:

Smart Selfie (автоматически менять настройки камеры из широкоугольного режима в обычный при съемке разного количества людей)

Single Take Photo (автоматическая серийная съемка с выбором лучшего кадра).

Смартфон предположительно будет записывать видео 8К с частотой кадров 30 fps на основную или 4К с частотой кадров 60 fps на фронтальную и основную камеры.

Камеры в других смартфонах линейки

Модели Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy S20+ получат 64-мегапиксельные основные сенсоры (Samsung ISOCELL S5KGW2) и вспомогательные на 12 Мп.

Другие характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra

Кроме процессора Snapdragon 865, устройству приписывают от 12 до 16 ГБ оперативной памяти в различных модификациях и накопитель объемом 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью слота для microSD.

Ожидается, что Ultra-версия флагмана получит аккумулятор на 5000 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая способна полностью "заправить" устройство за 74 минуты.

Дата презентации

Анонс линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.