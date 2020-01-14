Не стилус, а почти волшебная палочка: Apple запатентовала новый гаджет

Новости технологии:Apple запатентовала Apple Pencil со встроенной камерой и сканером отпечатков пальцев.

Компания Apple зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO) стилус со встроенной камерой, функциями мониторинга здоровья и сканером отпечатков пальцев.

В описании патентной заявки указано, что стилус оснащён встроенной камерой и сенсорной областью с поддержкой жестов. Кроме того, новое поколение Apple Pencil, описанное в патенте, также сможет различать пользователей, которые пользуются стилусом.

Также новое устройство ввода сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление, температура кожи и другие показатели здоровья пользователя.

Встроенная в Apple Pencil камера сможет определять физические характеристики поверхности и визуально воспроизводить их на экране iPad.

В другом патенте описана функция тактильной обратной связи, которая воспроизводит ощущение рисования на бумаге, а также встроенный сканер отпечатков пальцев для разблокировки iPad и осуществления платежей.

Пока неизвестно, какие из этих функций получит коммерческая версия стилуса. Вероятно, все описанные технологии так и останутся на бумаге.