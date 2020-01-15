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Но не факт, что такой выйдет: Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами

Но не факт, что такой выйдет: Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
11:38 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Компания Xiaomi получила патент на смартфон с тремя экранами.

Xiaomi недавно приобрела патент на смартфон, который использует трехстороннюю конструкцию объемного экрана.

Экраны на смартфоне занимают всю переднюю и заднюю панель устройства, а также торец. Основные экраны можно использовать для воспроизведения контента, а расположенный на торце пользователи могут применять в качестве источника дополнительной информации.

Патентная заявка была подана Xiaomi еще в 2019 году, однако зарегистрировано изобретение было только 10 января 2020 года.

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При этом получение патента не означает, что Xiaomi начнет выпускать смартфон с тремя экранами. Чаще всего компании используют части этих патентов при выпуске различных устройств.

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Смартфоны, Технологии, Техно, Xiaomi.
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