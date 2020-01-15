Вторая жизнь: Samsung представила экологичную упаковку-конструктор Eco-Package (Фото)

Новости технологии:Компания Samsung Electronics представила новую экологичную упаковку Eco-Package для своих продуктов, которая может послужить не только упаковкой.

Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США (АООС США), около 95% картонных коробок оказываются на свалке сразу после распаковки товара. А это около 90 миллиардов картона в год.

Eco-Package была создана в качестве экологичной альтернативы с целью сокращения отходов и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Упаковка экологически безопасна и подходит для вторичного использования.

Samsung предлагает не выбрасывать коробки на свалки, а сделать из них мебель и аксессуары для дома. Например, прикроватную тумбочку, полку для вещей или домик для домашнего питомца.

Просто отсканируйте QR-код на боковой стороне коробки - и получите подробную инструкцию о том, как выполнить "поделку". После этого необходимо соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать новый предмет интерьера. На все это уйдет не более 30–40 минут.

Кстати, дизайн Eco-Packaging отмечен наградой CES Innovation Awards за содействие эффективному использованию природных ресурсов.

Такие коробки уже используются для упаковки интерьерных телевизоров The Serif.