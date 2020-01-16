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Четверг, 16.01.2020
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Остались в прошлом: эти гаджеты не получат обновление до EMUI 10

Остались в прошлом: эти гаджеты не получат обновление до EMUI 10
09:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Утвержден список смартфонов Huawei и Honor, которые не получат обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10

Компания Huawei уже обновила большинство своих смартфонов до EMUI 10.

Тем не менее, есть некоторые относительно не старые модели, которые до сих пор работают на EMUI 9 и, к сожалению, новую прошивку они точно не получат.

Журналисты издания Huawei Central пообщались с техподдержкой компании и выяснили, что речь идет о 8 устройствах:

  • Honor Play

  • Honor 9

  • Honor 9 Lite

  • Honor 8X Max

  • Huawei Y9 2019

  • Huawei Nova 3

  • Huawei Nova 3i

  • Huawei P20 Lite

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По словам Huawei, все эти смартфоны не получат новое ПО из-за аппаратных ограничений (слабое железо). Причина кажется странной, особенно это касается смартфона Honor Play. Напомним, он вышел в 2018 году и работает на флагманском процессоре Kirin 970. Такой же чип установлен во флагманах Huawei P20 и Huawei Mate 10, но они точно обновятся до EMUI 10.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Обновление, Honor, EMUI, EMUI 10.
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