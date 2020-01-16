Остались в прошлом: эти гаджеты не получат обновление до EMUI 10

Новости технологии:Утвержден список смартфонов Huawei и Honor, которые не получат обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10

Компания Huawei уже обновила большинство своих смартфонов до EMUI 10.

Тем не менее, есть некоторые относительно не старые модели, которые до сих пор работают на EMUI 9 и, к сожалению, новую прошивку они точно не получат.

Журналисты издания Huawei Central пообщались с техподдержкой компании и выяснили, что речь идет о 8 устройствах:

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

По словам Huawei, все эти смартфоны не получат новое ПО из-за аппаратных ограничений (слабое железо). Причина кажется странной, особенно это касается смартфона Honor Play. Напомним, он вышел в 2018 году и работает на флагманском процессоре Kirin 970. Такой же чип установлен во флагманах Huawei P20 и Huawei Mate 10, но они точно обновятся до EMUI 10.