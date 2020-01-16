Остались в прошлом: эти гаджеты не получат обновление до EMUI 10

Компания Huawei уже обновила большинство своих смартфонов до EMUI 10.
Тем не менее, есть некоторые относительно не старые модели, которые до сих пор работают на EMUI 9 и, к сожалению, новую прошивку они точно не получат.
Журналисты издания Huawei Central пообщались с техподдержкой компании и выяснили, что речь идет о 8 устройствах:
Honor Play
Honor 9
Honor 9 Lite
Honor 8X Max
Huawei Y9 2019
Huawei Nova 3
Huawei Nova 3i
Huawei P20 Lite
По словам Huawei, все эти смартфоны не получат новое ПО из-за аппаратных ограничений (слабое железо). Причина кажется странной, особенно это касается смартфона Honor Play. Напомним, он вышел в 2018 году и работает на флагманском процессоре Kirin 970. Такой же чип установлен во флагманах Huawei P20 и Huawei Mate 10, но они точно обновятся до EMUI 10.