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Четверг, 16.01.2020
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Google добавил новую функцию на Pixel 2 и Pixel 2 XL (Видео)

Google добавил новую функцию на Pixel 2 и Pixel 2 XL (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Google Pixel 2 и Pixel 2 XL получили поддержку функции Live Caption из Pixel 4.

Компания Google добавила в смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL поддержку функции Live Caption, которая изначально появилась на Pixel 4.

Об этом начали сообщать пользователи устройств на форуме Reddit.

Функция появилась в настройках после того, как вышло обновление для Device Personalization Services. Если у вас новая версия приложения не доступна, то ее можно скачать на сайте APKMirror по ссылке.

Очень полезная функция: Google Phone сможет записывать разговоры

Напомним, Live Caption анонсировали вместе с Android 10 на Google I/O 2019. Функция способна преобразовывать любой звук в текст. Такая возможность может пригодиться во время просмотра видео в шумных местах.

Еще она точно будет полезна глухонемым людям.

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Все по теме:

Google, Гаджеты, Смартфоны, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL.
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