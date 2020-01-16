Google добавил новую функцию на Pixel 2 и Pixel 2 XL (Видео)

Новости технологии:Google Pixel 2 и Pixel 2 XL получили поддержку функции Live Caption из Pixel 4.

Компания Google добавила в смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL поддержку функции Live Caption, которая изначально появилась на Pixel 4.

Об этом начали сообщать пользователи устройств на форуме Reddit.

Функция появилась в настройках после того, как вышло обновление для Device Personalization Services. Если у вас новая версия приложения не доступна, то ее можно скачать на сайте APKMirror по ссылке.

Напомним, Live Caption анонсировали вместе с Android 10 на Google I/O 2019. Функция способна преобразовывать любой звук в текст. Такая возможность может пригодиться во время просмотра видео в шумных местах.

Еще она точно будет полезна глухонемым людям.