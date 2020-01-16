Не только Xiaomi: еще одна компания запустит рекламу на своих смартфонах

Новости технологии:Huawei собирается добавить рекламу в оболочку EMUI.

Многие фанаты Xiaomi критикуют компанию за рекламу в смартфонах. Похоже, скоро это может коснуться ещё одного крупного китайского производителя.

Издание MySmartPrice получило обновление на смартфон Huawei, который работает с Huawei Mobile Services, вместо Google Play Services. В разделе Terms and Conditions журналисты нашли обновлённые документы, в которых говорится, что компания собирается запустить платформу Huawei Ads для показа рекламы в оболочке EMUI.

Производитель будет собирать личную информацию пользователей и хранить её в течение года на серверах в Гонконге и Сингапуре. Кроме этого, по согласию владельца смартфона, Huawei Ads также будет собирать и обрабатывать информацию о местоположении для выдачи "географически корректной" рекламы.

Когда именно появится реклама в EMUI и в каких регионах она будет доступна, пока неизвестно.