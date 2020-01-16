Еще один смартфон Xiaomi перешел на Android 10

Новости технологии:Xiaomi Mi Mix 2S получил стабильную версию Android 10 с MIUI 11 на борту.

Разработчики Xiaomi выпустили MIUI 11 для Mi Mix 2S еще в прошлом году, но прошивка была основана на Android 9 Pie. Сейчас появилась информация, что смартфон начал получать стабильную версию Android 10.

Система вышла пока только для пользователей в Китае. Глобальная версия будет чуть позже. Прошивка получила номер сборки 11.0.1 и весит 2.1 ГБ. В нее добавили актуальный патч безопасности и некоторые нововведения Android 10.

Например, обновленное меню с настройками местоположения, а также расширенный раздел уведомлений. Еще разработчики улучшили производительность и автономность устройства.

Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S вышел в марте 2018 года. Смартфон имеет 5.99-дюймовый IPS-дисплей, процессор Snapdragon 845, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 3400 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой.