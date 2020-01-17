Amazfit X: "умные часы" с гибким 2,07-дюймовым AMOLED дисплеем (Фото)

Новости технологии:Летом прошлого года компания Huami представила свои концептуальные гибкие смарт-часы Amazfit X.

Amazfit X дебютируют на краудфандинговой платформе Indiegogo. Если точнее, на сайте появилась страница часов, но продажи пока не начались. Скорее всего, сбор средств вот-вот стартует.

Главная особенность часов - гибкий 2,07-дюймовый AMOLED дисплей. Заявлена пиксельная плотность до 326 PPI, 100-процентный охват цветового пространства NTSC и яркость до 430 кд/м2.

Часы защищены от воды по стандарту 5 ATM и могут погружаться под воду на глубину до 50 метров. Внутри установлен аккумулятор емкостью 220 мАч, одного заряда которого хватит до 7 дней работы.

Кроме того, часы умеют считать пройденное расстояние, калории, частоту сердечных сокращений, на дисплей выводятся уведомления, время, дата и прочая стандартная информация. На выбор есть 20 вариантов циферблата.

Скорее всего, первые покупатели получат Amazfit X не раньше середины года.