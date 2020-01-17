Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать
Гончарук в Раде: Правительство продолжает работать
Високосный год 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы в феврале
Високосный год 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы в феврале
Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде
Ястремская узнала имя соперницы в финале турнира в Аделаиде
Беременная Милла Йовович призналась, что последние месяцы стали для нее очень тяжелыми (Фото)
Милла Йовович призналась о сложностях беременности

Amazfit X: "умные часы" с гибким 2,07-дюймовым AMOLED дисплеем (Фото)

Amazfit X: "умные часы" с гибким 2,07-дюймовым AMOLED дисплеем (Фото)
13:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Летом прошлого года компания Huami представила свои концептуальные гибкие смарт-часы Amazfit X.

Amazfit X дебютируют на краудфандинговой платформе Indiegogo. Если точнее, на сайте появилась страница часов, но продажи пока не начались. Скорее всего, сбор средств вот-вот стартует.

Главная особенность часов - гибкий 2,07-дюймовый AMOLED дисплей. Заявлена пиксельная плотность до 326 PPI, 100-процентный охват цветового пространства NTSC и яркость до 430 кд/м2.

Часы защищены от воды по стандарту 5 ATM и могут погружаться под воду на глубину до 50 метров. Внутри установлен аккумулятор емкостью 220 мАч, одного заряда которого хватит до 7 дней работы.

Кроме того, часы умеют считать пройденное расстояние, калории, частоту сердечных сокращений, на дисплей выводятся уведомления, время, дата и прочая стандартная информация. На выбор есть 20 вариантов циферблата.

Samsung собирается выпустить беспроводной телевизор

Скорее всего, первые покупатели получат Amazfit X не раньше середины года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Умные часы, Indiegogo, Amazfit X.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Гончарук написал заявление об отставке
03 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
Eurosonic 2020: группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте
Eurosonic 2020: группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь