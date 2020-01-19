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Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)
Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)

Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)

Смотрите фото (3)
Samsung Galaxy S20 Ultra: новые качественные рендеры смартфона (Фото и видео)
05:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Galaxy S20 Ultrа: показана серия качественных рендеров.

Основываясь на многочисленных утечках, издание LetsGoDigital совместно с голландским 3D-дизайнером Джермейном Смитом, более известным в сети как Concept Creator, сделали серию качественных рендеров новой старшей флагманской модели Samsung — Galaxy S20 Ultra.

Что показали

Это будет самый большой и самый мощный смартфон Samsung. Он получит 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера на 40 Мп расположена в круглом вырезе и врезана в экран. Как и у серии Note 10, вырез будет посередине.

Внутри установлен Exynos 990 либо Snapdragon 865 (в зависимости от региона), а также емкий аккумулятор на 5000 мАч.

«Гвоздь программы» — основная камера, выполненная в виде прямоугольного блока в левом углу. У нее четыре модуля: 108-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный Sony IMX586 (перископная камера), 12 Мп широкоугольная камера и датчик ToF. Ожидается 10-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой и поддержка записи видео 8К@30fps.

Габариты смартфона 167×76×8,8 мм, вес — 221 г.

Samsung Galaxy S20 Ultra дебютирует вместе с Galaxy S20 и Galaxy S20+ 11 февраля на презентации Galaxy Unpacked 2020.

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