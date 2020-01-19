Уникальная ручка-телефон UNIWA AK007 с камерой и двумя SIM-картами (Фото)

Что это такое?
С виду это обычная ручка, только чуть потолще, и она даже умеет писать. Более того — в комплекте идет несколько сменных стержней с чернилами.
Однако на самом деле это еще и телефон: на корпусе есть физические кнопки и крошечный цветной дисплей. Кстати, есть поддержка нескольких языков, в том числе русского и английского.
С помощью такого чудо-гаджета можно звонить и отправлять сообщения. Телефонная книга вмещает 500 контактов. Каким-то образом внутри корпуса уместили аккумулятор, сразу два слота SIM-карт и даже слот для TF карты памяти емкостью до 32 ГБ. Объем встроенной памяти — 128 МБ.
Также у телефона-ручки есть радио, плеер, Bluetooth, диктофон и камера с разрешением 0,08 Мп. А еще функция «волшебного голоса»: когда вы кому-то позвоните — телефон сам изменит ваш голос.
UNIWA AK007 0.96" Pen Shaped 2G CellPhone Screen Dual SIM Card GSM Mobile Phone BT V3.0 Dialer Magic Voice MP3 FM Voice Recorder https://t.co/yXKO0Mpe8Y pic.twitter.com/iStjIBdjl7
— (@esky247) 18 мая 2019 г.
Емкость съемного аккумулятора — 300 мАч. Заявлено время автономной работы в режиме ожидания до 80 часов. Заряжается устройство через кабель USB кабель.
Корпус выполнен из пластика. Его размеры 137 на 21 мм.
Сколько?
Стоит такое чудо техники на AliExpress всего $21.40. На выбор есть черная, красная и серебристая расцветки.