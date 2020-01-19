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Уникальная ручка-телефон UNIWA AK007 с камерой и двумя SIM-картами (Фото)

Уникальная ручка-телефон UNIWA AK007 с камерой и двумя SIM-картами (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На AliExpress продается довольно необычная штука, о которой вы должны знать — телефон в виде ручки UNIWA AK007!

Что это такое?

С виду это обычная ручка, только чуть потолще, и она даже умеет писать. Более того — в комплекте идет несколько сменных стержней с чернилами.

Однако на самом деле это еще и телефон: на корпусе есть физические кнопки и крошечный цветной дисплей. Кстати, есть поддержка нескольких языков, в том числе русского и английского.

С помощью такого чудо-гаджета можно звонить и отправлять сообщения. Телефонная книга вмещает 500 контактов. Каким-то образом внутри корпуса уместили аккумулятор, сразу два слота SIM-карт и даже слот для TF карты памяти емкостью до 32 ГБ. Объем встроенной памяти — 128 МБ.

Также у телефона-ручки есть радио, плеер, Bluetooth, диктофон и камера с разрешением 0,08 Мп. А еще функция «волшебного голоса»: когда вы кому-то позвоните — телефон сам изменит ваш голос.

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Емкость съемного аккумулятора — 300 мАч. Заявлено время автономной работы в режиме ожидания до 80 часов. Заряжается устройство через кабель USB кабель.

Корпус выполнен из пластика. Его размеры 137 на 21 мм.

Сколько?

Стоит такое чудо техники на AliExpress всего $21.40. На выбор есть черная, красная и серебристая расцветки.

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Все по теме:

Технология, Новинки, Гаджет, UNIWA AK007, Телефон-ручка.
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