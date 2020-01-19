Смартфоны Xiaomi Mi 10 дебютируют в один день с Samsung Galaxy

Новости технологии:Уже в следующем месяце компания Xiaomi должна представить свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro.

И пока официальной даты анонса еще нет, в сети появляется все больше слухов и утечек.

Новый постер

Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал рекламный постер с изображением якобы Xiaomi Mi 10 и датой — 11 февраля.

Напомним, в этот же день Samsung проведет презентацию флагманов Galaxy S20. Именно Xiaomi Mi 10 и Galaxy S20 станут одними из первых смартфонов с процессором Snapdragon 865. Рискнет ли Xiaomi провести презентацию в один день с Samsung — пока неизвестно, но об этом говорили и раньше.

Правда, подлинность этого постера вызывает сомнения. В первую очередь, смущает дизайн смартфона, изображенного на нем — уж больно он напоминает Mi Mix Alpha. Только у того «опоясывающий» экран, а здесь просто позаимствована вертикальная полоса с объективами камеры. В любом случае, выглядит такая панель здорово.

Подтвердится ли эта дата и дизайн — покажет время, но в любом случае, официальная премьера Xiaomi Mi 10 уже совсем скоро.