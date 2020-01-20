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Apple продемонстрировала уникальную функцию фронтальной камеры в iPhone 11 (Видео)

Apple продемонстрировала уникальную функцию фронтальной камеры в iPhone 11 (Видео)
14:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Одним из самых заметных улучшений каждого поколения iPhone, кроме процессора, становится камера.

Ранее Apple уделяла наибольшее внимание основной камере, однако теперь она стремится улучшить и фронтальную камеру.

Что известно о новой функции

В новых рекламных роликах корпорация продемонстрировала возможности селф-датчика iPhone 11 и iPhone 11 Pro в экстремальных условиях.

В качестве нового жанра, который станет дополнением селфи, Apple представила "слофи". Это короткие видеоролики, которые можно расшифровать как "Slo-Mo Селфи". Замедленная съемка на фронтальную камеру продемонстрирована в новых коммерческих видео компании – Backflip и Whiteout.

В ходе видеосъемки смартфон буквально прошел сквозь шквал снега, но, учитывая защищенность от влаги и воды, такой "холодный душ" ему не страшен.

Уникальные возможности фронтальной камеры iPhone 11

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Если классическое замедление видео Slo-Mo появилось в смартфонах Apple еще несколько лет назад, то слофи – уникальная функция, доступная только на iPhone 11 iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

По заверениям компании, новое поколение фронтальных камер, установленных в iPhone 11 способно поддерживать съемку с частотой до 120 fps. При этом 12-мегапиксельный модуль также способен снимать видео 4K с частотой кажрив 60 fps с поддержкой режима Smart HDR для расширенной цветовой гаммы.

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Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфон, Технологии, iPhone 11.
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