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Смартфон OPPO Find X2 с 120-герцовым дисплеем: появились детали характеристики

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Смартфон OPPO Find X2 с 120-герцовым дисплеем: появились детали характеристики
17:00 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На просторах китайской социальной сети Weibo появились некоторые подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X2.

Согласно инсайдеру Digital Chat Station, новинку оснастят экраном с разрешением QHD+ (3168×1440p) и частотой обновления картинки 60 или 120 Гц (на выбор). Это будет OLED-матрица Samsung с закруглёнными краями и отверстием для фронтальной камеры в левом углу. Диагональ экрана составит около 6.5 дюймов.

Кстати, 120-герцовый дисплей также должны получить OnePlus 8 Pro и Galaxy S20. Правда у последнего такая функция будет работать только с разрешением FHD+.

Напомним, OPPO Find X2 ещё приписывают 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G, модуль камеры, разработанный совместно с компанией Sony, а также аккумулятор со сверхбыстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт.

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Анонс флагмана должен состояться в первом квартале. К сожалению, точной даты пока нет.

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Смартфон, Характеристика, Oppo, OPPO Find X2.
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