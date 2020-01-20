К 30-летию франшизы: SEGA анонсировала проект Sonic 2020 (Видео)

Новости технологии:SEGA решила подготовиться к 30-летию своего маскота, анонсировав проект Sonic 2020.

В рамках инициативы компания будет публиковать новости о Сонике каждого 20-го числа нового месяца до конца 2020 года. Напомним, что первая Sonic the Hedgehog вышла 23 июня 1991 года на приставке Sega Genesis.

В январьскую порцию информации попали обои для рабочего стола ПК и смартфонов, фон для профиля в Twitter, а также аватары для социальных сетей. SEGA также начала искать художников, которые любят серию и нарисуют больше обоев-календарей для остальных месяцев.

Компания пока не сказала, чем закончится инициатива, но, похоже, фанатов франшизы поджидает анонс новой игры в серии. Еще в марте 2019 года гейм-дизайнер и глава Sonic Team Такаси Иидзука подтвердил, что студия уже трудится над новым "Соником".

Последней каноничной игрой в серии стала Sonic Forces, которая понравилась фанатам меньше, чем пиксельная Sonic Mania. Возможно, что SEGA соединит игровой процесс "Мании" с современной графикой Sonic Forces, чтобы угодить новичкам и поклонникам серии.