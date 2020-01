В духе Silent Hill: в сети появился тизер Summerford (Видео)

Новости технологии:Summerford выйдет в четвертом квартале 2020-го в Steam.

Пока Capcom переизобретает оригинальные Resident Evil на современный лад, небольшой коллектив Noisy Valley Studios, состоящий всего из трех человек, создаёт новую игру в стиле классики — хоррор Summerford.

По сюжету игры в 1963 году британская деревушка Саммерфорд была выбрана местом строительства первой в Соединенном Королевстве атомной электростанции и лаборатории атомной энергетики.

В 1986-м произошла катастрофа, из-за которой Саммерфорд и его окрестности пострадали от радиационного загрязнения. Власти эвакуировали местных жителей и организовали 10-километровую зону отчуждения. Спустя 37 лет мы посетим это место в роли девушки по имени Сэм, которая отправилась в путешествие с друзьями и отстала от группы.

Авторы Summerford вдохновляются сериями Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark — игра сочетает загадки, исследование и экшен. В то же время команда не собирается переносить в свое творение архаичные элементы вроде "танкового" управления и неудобного интерфейса.

История отнимет около четырех часов, зато создатели обещают два маршрута прохождения и несколько концовок. В плане подачи сюжета Noisy Valley ориентируется скорее на первую Silent Hill, чем на вторую, — глубокого психологизма ждать не стоит.