Скачать
Суббота, 18.01.2020
Украина получит "черные ящики" самолета МАУ: в Иране подтвердили информацию
Украина получит "черные ящики" самолета МАУ: в Иране подтвердили информацию
День в ООС: Восемь раненных
День в ООС: Восемь раненных
Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью
Реал на Сантьяго Бернабеу обыграл Севилью
Будущее наступило: появились первые линзы с дополненной реальностью
Будущее наступило: появились первые линзы с дополненной реальностью

В духе Silent Hill: в сети появился тизер Summerford (Видео)

В духе Silent Hill: в сети появился тизер Summerford (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Summerford выйдет в четвертом квартале 2020-го в Steam.

Пока Capcom переизобретает оригинальные Resident Evil на современный лад, небольшой коллектив Noisy Valley Studios, состоящий всего из трех человек, создаёт новую игру в стиле классики — хоррор Summerford.

По сюжету игры в 1963 году британская деревушка Саммерфорд была выбрана местом строительства первой в Соединенном Королевстве атомной электростанции и лаборатории атомной энергетики.

В 1986-м произошла катастрофа, из-за которой Саммерфорд и его окрестности пострадали от радиационного загрязнения. Власти эвакуировали местных жителей и организовали 10-километровую зону отчуждения. Спустя 37 лет мы посетим это место в роли девушки по имени Сэм, которая отправилась в путешествие с друзьями и отстала от группы.

Авторы Summerford вдохновляются сериями Silent Hill, Resident Evil и Alone in the Dark — игра сочетает загадки, исследование и экшен. В то же время команда не собирается переносить в свое творение архаичные элементы вроде "танкового" управления и неудобного интерфейса.

"Cyberpunk 2077" переносится: когда ожидать выхода игры?

История отнимет около четырех часов, зато создатели обещают два маршрута прохождения и несколько концовок. В плане подачи сюжета Noisy Valley ориентируется скорее на первую Silent Hill, чем на вторую, — глубокого психологизма ждать не стоит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Игры, Тизер, Техно, Summerford.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
02 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
03 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
04 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
05 Мир на грани новой Великой депрессии: глава МВФ поделилась опасениями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Это не птичка: создан дрон, имитирующий голубя
Это не птичка: создан дрон, имитирующий голубя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь