"Cyberpunk 2077" переносится: когда ожидать выхода игры?

Новости технологии:Геймеры ждут Cyberpunk 2077 уже восьмой год, и, видимо, буду ждать еще полгода.

CD Projekt объявили, что переносят релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

По словам разработчиков, проект уже готов и играбелен, но команде еще есть над чем работать. Полякам нужно больше времени, чтобы избавить игру от багов и лучше протестировать механики.

"Мы находимся на той стадии, когда игра завершена и играбельна, но все еще есть над чем работать. Найт Сити - огромный город, полный историй, контента и локаций, которые можно посетить. Из-за такого масштаба и комплексности нам нужно больше времени, чтобы закончить с тестированием, починкой и полировкой. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал нашим лучшим творением в этом поколении и отсрочка релиза даст нам необходимое время, чтобы сделать игру идеальной", - написали разработчики.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Как ранее сообщалось, ремейк Resident Evil 3 выйдет уже в апреле 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Во время анонса разработчики поделились некоторыми деталями касательно игры, а теперь рассказали геймерам еще больше подробностей о сюжете, главном злодее и мире.