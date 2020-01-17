Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В Раде отменили час вопросов к правительству
В Раде отменили час вопросов к правительству
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

"Cyberpunk 2077" переносится: когда ожидать выхода игры?

"Cyberpunk 2077" переносится: когда ожидать выхода игры?
10:51 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Геймеры ждут Cyberpunk 2077 уже восьмой год, и, видимо, буду ждать еще полгода.

CD Projekt объявили, что переносят релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

По словам разработчиков, проект уже готов и играбелен, но команде еще есть над чем работать. Полякам нужно больше времени, чтобы избавить игру от багов и лучше протестировать механики.

"Мы находимся на той стадии, когда игра завершена и играбельна, но все еще есть над чем работать. Найт Сити - огромный город, полный историй, контента и локаций, которые можно посетить. Из-за такого масштаба и комплексности нам нужно больше времени, чтобы закончить с тестированием, починкой и полировкой. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал нашим лучшим творением в этом поколении и отсрочка релиза даст нам необходимое время, чтобы сделать игру идеальной", - написали разработчики.

Samsung собирается выпустить беспроводной телевизор

Как ранее сообщалось, ремейк Resident Evil 3 выйдет уже в апреле 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Во время анонса разработчики поделились некоторыми деталями касательно игры, а теперь рассказали геймерам еще больше подробностей о сюжете, главном злодее и мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дата выхода, CD Projekt, Cyberpunk 2077, Перенос игры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь