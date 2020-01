"Cyberpunk 2077" переносится: когда ожидать выхода игры?

CD Projekt объявили, что переносят релиз Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

По словам разработчиков, проект уже готов и играбелен, но команде еще есть над чем работать. Полякам нужно больше времени, чтобы избавить игру от багов и лучше протестировать механики.

"Мы находимся на той стадии, когда игра завершена и играбельна, но все еще есть над чем работать. Найт Сити - огромный город, полный историй, контента и локаций, которые можно посетить. Из-за такого масштаба и комплексности нам нужно больше времени, чтобы закончить с тестированием, починкой и полировкой. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стал нашим лучшим творением в этом поколении и отсрочка релиза даст нам необходимое время, чтобы сделать игру идеальной", - написали разработчики.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020